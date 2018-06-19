Число долларовых миллионеров в России установило новый рекорд

Но их число увеличивается медленнее, чем в большинстве стран мира

Общее число людей, располагающих активами стоимостью в $1 млн и более (High Net Worth Individuals, HNWI), по итогам 2017 года в России выросло на 4% — с 182,1 тыс. до 189,5 тыс. человек.

Это следует из доклада World Wealth Report 2018, подготовленного экспертами компании Capgemini.

Для сравнения, в 2008 году в России их было вдвое меньше — всего 97,1 тыс. человек). Однако по сравнению с прошлым годом рост резко замедлился.

В 2017 году по темпам роста численности миллионеров Россия стала одним из аутсайдеров. Ее результат оказался более чем в два раза ниже среднемирового (+9,5%, с 16,515 млн до 18,1 млн) и впятеро ниже, чем в Индии (+20%, с 219 тыс. до 263 тыс., благодаря этому скачку Индия обошла по численности миллионеров Нидерланды).

Больше всего долларовых миллионеров, по подсчетам Capgemini, живет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (6,2 млн, общее состояние $21,6 трлн), который не просто удерживает завоеванное в 2015 году лидерство, но и наращивает преимущество над Северной Америкой (5,7 млн, $19,8 трлн).

Напомним, в 2016 году число HNWI в России выросло сразу на 19,7%, что стало самым высоким результатом в мире.