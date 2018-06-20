В Украине падают цены на продукты, – Госстат

В мае текущего года в Украине снизились цены на продукты продовольственной корзины.



Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Госстата в среду, 20 июня.



Отмечается, что яйца, гречка, картофель и репчатый лук стали лидерами по снижению цен в сравнении с предыдущим месяцем. При этом больше всего подешевели яйца, которые потеряли 10% стоимости (24,17 грн/десяток в мае против 26,65 грн/десяток в апреле).

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Также цены снизились:



- на 8% – гречневые крупы, которые в среднем по стране в мае 2018 года стоили 17,38 грн/кг;



- на 4,1% – лук репчатый (6,57 грн/кг);



- на 3,8% – картофель (7,54 грн/кг);



- на 2,4% – сало (68,77 грн/кг);



- на 2% – сахар (14,83 грн/кг);



- на 1,8% – куриное филе (89,95 грн/кг).



"Почти неизменными по сравнению с апрелем остались цены на масло сливочное, масло, хлеб и муку, макаронные изделия, свинину и говядину, молоко, сыры и свеклу", – говорится в сообщении.



Отмечается, что повышение цен произошло на морковь, белокочанную капусту и яблоки, что связано с сезонным фактором.

Напомним, в Украине заработали новые правила проверки качества продуктов.