Укрзализныця заработала в 2,4 раза больше, чем планировала

Укрзализныця за 5 месяцев 2018 улучшила свою прибыль до налогообложения в 2,4 раза по сравнению с плановым показателем и в 2,6 раз по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

За первые 5 месяцев 2018 году компания получила 557,7 млн гривен прибыли, что на 324 миллионов гривен больше, чем планировалось ранее.

Общие доходы компании составили 34,5 млрд гривен, а расходы на перевозку пассажиров и грузов превысили 31 млрд гривен.

Кроме этого, в Укрзализныце сообщают о росте пассажирооборота, который за 5 месяцев 2018 превысил плановый показатель на 9%.

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Напомним, и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что потребность компании в инвестициях составляет 2 млрд долларов.