Киевлянам повысили тарифы на воду

Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Киеве вырастут. Соответствующие решения были приняты на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает УНН.

В частности, Комиссия приняла постановление "О внесении изменений в постановление НКРЭКУ, от 16 июня 2016 № 1141" по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2018 год "в том числе для ЗАО" АК "Киевводоканал".

Согласно документу, оптовые тарифы составят:

2,48 грн за 1 куб. м - на водоснабжение (+ 14,29%);

2,37 грн за 1 куб. м - на водоотведение (+ 11,79%).

Тарифы для всех остальных потребителей составят (жителей частного сектора и коллективных потребителей):

6,91 грн за 1 куб. м - водоснабжение (+9,34)%;

6,24 грн за 1 куб. м - водоотвод (+ 13,45%).

Напомним, Фокус разбирался, чего можно ожидать от нового состава НКРЭКУ.