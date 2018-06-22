Потери Украины от контрабанды превышают бюджеты МВД и Минобороны, - Аваков

Министр считает, что сейчас некоторые структуры и отдельные должностные лица оказывают сопротивление борьбе с контрабандой

От контрабанды Украина в год теряет $4 млрд.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД со ссылкой на главу министерства Арсена Авакова.

"Расходы бюджета на этот год у нас составляют 991 млрд грн. Поступления от таможни, по плану на 2018 год - 343 млрд грн, за пять месяцев текущего года есть выполнение в размере 155 млрд грн. Потери бюджета в результате контрабанды, от специальных схем в 70 млрд грн, а именно: до 65 млрд грн - с применением специальных схем и до 15 млрд - другие варианты", - заявил Аваков.

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Министр отметил, что, таким образом, потери от контрабанды превышают бюджеты МВД и Минобороны. При этом, по его словам, сейчас некоторые структуры и отдельные должностные лица оказывают сопротивление борьбе с контрабандой.

Напомним, 20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам главы МВД, от борьбы с контрабандой государство может выиграть 70-100 млрд грн.