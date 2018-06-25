Если не усовершенствовать управление и надзор за госбанками, то эти вложения будут лишь увеличиваться

Украина с 2008 года вложила $5,5 миллиарда в поддержку своих госбанков, без учета расходов на финучреждения, переданные в Фонд гарантирования вкладов физлиц.



Об этом написал управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж в соцсети Facebook, комментируя отказ парламента голосовать за законопроект о совершенствовании корпоративного управления в госбанках.

Малиж отметил, что до совершенствования управления и надзора за госбанками эти вложения будут увеличиваться.

Фото: facebook.com/francis.malige

"Украине нужен закон о государственных банках", - подчеркнул Малиж.



Отметим, Рада 21 июня вернула законопроект, предусматривающий совершенствование корпоративного управления в госбанках, на доработку. Кабмин подал законопроект в парламент в октябре 2017 года, однако депутаты 20 марта текущего года его отклонили.