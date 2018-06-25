Служба безопасности Украины (СБУ) решила проверить процедуру таможенного оформления автомобиля Mercedes, который принадлежит жене премьер-министра Владимира Гройсмана Елене.
Об этом в понедельник, 25 июня, сообщает Обозреватель, опубликовав фотографию запроса, который СБУ направила в Житомирскую таможню.
На документе от 22 июня 2018 года стоит подпись начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, заместителя председателя Службы безопасности Украины Павла Демчины.
В запросе СБУ просит предоставить информацию об автомобиле Mercedes GLE 350D, который в 2017 году приобрела жена премьера - Елена Гройсман. В частности, таможенную декларацию, акты о проведении осмотра ТС, свидетельство о регистрации транспортного средства, инвойсы и другие платежные документы, договор о предоставлении услуг таможенного брокера и тому подобное.
Напомним, Гройсман хочет сам разобраться с "евробляхами" за месяц.