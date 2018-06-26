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Евросоюз утвердил предоставление Украине миллиарда евро

Евросоюз утвердил предоставление Украине миллиарда евро
Фото: europeinsight.net

Меморандум предусматривает его ратификацию украинским парламентом

26.06.18 60
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Совет Европейского Союза утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщается в официальном Twitter пресс-службы Совета ЕС.

Так, Совет ЕС одобрил 1 миллиард евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы реформ в стране.

После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи.

Меморандум предусматривает его ратификацию украинским парламентом.

Напомним, 13 июня депутаты Европарламента поддержали предложение Еврокомиссии предоставить новую программу макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины в объеме 1 млрд. евро.

 
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