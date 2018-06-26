Гривна за годы существования обесценилась в 14 раз

С момента проведения денежной реформы в 1996 году гривна обесценилась в 14 раз.
Об этом сообщил директор департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко, передает "Интерфакс-Украина".
"Со времени проведения денежной реформы, банкнотный ряд в Украине пополнился банкнотами новых номиналов. Действующий номинальный ряд банкнот и монет является чрезмерным и не полностью соответствует изменениям, которые произошли в стране за это время. Увеличение количества номиналов увеличивает расходы на их обращение. По сравнению с 1996 годом покупательная способность 1 гривни сейчас составляет около 7 копеек, 2 грн – 14 коп., 5 грн – 36 коп., 10 грн – 71 коп", - сообщил Зайвенко.
Он отметил, что в 1996 году существовала потребность в обращении мелких монет, но сейчас ее практически нет.
Напомним, 27 апреля Национальный банк ввел в обиход новые монеты номиналом 1 и 2 гривны.