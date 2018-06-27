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Главная » Деньги » Россия продлит контрсанкции против "недружественных стран"

Россия продлит контрсанкции против "недружественных стран"

Россия продлит контрсанкции против "недружественных стран"
Фото: Петербургский дневник

Как минимум - до 2019 года

27.06.18 25
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил продлить контрсанкции на 2019 год.

Об этом он заявил на совещании по вопросам международной торговли, пишет Интерфакс.

"Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют силу. И с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период. В данном случае, имею в виду 2019 год", — сказал Медведев.

При этом глава правительства РФ отметил, что, вступая в ВТО, Россия взяла на себя обязательства, которые продолжает выполнять.

"Вполне естественно, что мы рассчитываем, что и наши партнеры будут последовательно выполнять свои обязательства, соблюдать принятые в ВТО правила. К сожалению, мы видим иногда прямо противоположную ситуацию: без каких-либо легальных оснований в одностороннем порядке вводятся ограничительные или запретительные пошлины, используются другие протекционистские меры", — сказал Медведев.

По его словам, Россия столкнулась с этим напрямую, когда в нарушение правил свободной торговли в отношении российского бизнеса были применены жесткие экономические санкции.

Напомним, Закон о контрсанкциях был подписан 4 июня. Согласно документу, президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые "прямо или косвенно" находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств. Также может вводиться запрет или ограничение на ввоз (и, соответственно, на вывоз) продукции или сырья такими организациями, а также на их участие в госзаказе и приватизации.

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