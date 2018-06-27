США отменит пошлины на украинские удобрения

Министерство торговли США остановило действие антидемпинговой пошлины в отношении нитрата аммония (твердой аммиачной селитры) из Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.
"По итогам пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер Министерство торговли США приняло решение о прекращении с 12 июня мер по украинскому нитрату аммония в связи с истечением срока их применения", - говорится в сообщении.
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Соответствующее решение Министерства торговли США предоставляет возможность доступа украинских производителей нитрата аммония на американский рынок.
Антидемпинговая пошлина по нитрату аммония была введена в США 12 сентября 2001 года в размере 156,29%.
Напомним, официальный Вашингтон потребует от всех зарубежных потребителей сырой нефти прекратить ее импорт из Ирана с 4 ноября.