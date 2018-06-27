Bloomberg определил богатейшие семьи мира

Эксперты Bloomberg составили список 25 богатейших семейств, состояние которых в общей сложности превышает $1,1 трлн. Рейтинг опубликован на сайте агентства.

При составлении рейтинга учитывались только капиталы, которые хотя бы раз были переданы по наследству из одного поколения в другое и не остались в руках единственного наследника.

Большинство семей в рейтинге представляют Европу или Северную Америку. Только три семейства происходят родом из Азии, однако по мнению экспертов в скором времени ситуация может поменяться. Большинство азиатских миллиардеров разбогатели относительно недавно, и их деньги просто еще не успели "состариться".

Рейтинг возглавило американское семейство Уолтон, контролирующее сеть почти из 12 тыс. супермаркетов Walmart. Общее состояние членов этой семьи, благополучие которой заложил Сэм Уолтон, купивший свой первый магазин в 1945 году, оценили в $151,5 млрд.

На втором месте - братья Чарльз и Дэвид Кохи, сыновья Фреда Коха, основавшего в 1940 году компанию, из которой сорок лет спустя выросла американская корпорация Koch Industries. Их общий капитал составляет $98,7 млрд.

Третье место ($89,7 млрд) занимают наследники Фрэнка Марса, основавшего в начале XX века кондитерскую компанию Mars, ставшую с годами одним из крупнейших игроков на мировом рынке сладостей.

Также в пятерку богатейших семей мира вошли три бельгийские династии (ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх), контролирующие пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev ($54,1 млрд), и семья Дюма, которой принадлежит дом мод Hermes ($49,2 млрд).

Напомним, Украина заняла 7-е место в ежегодном рейтинге самых "несчастных" экономик мира. Индекс рассчитывается агентством Bloomberg на основе прогнозов экономистов по инфляции и безработице для 66 стран.