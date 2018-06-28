Uber вчерашнего дня. Как украинский рынок внёс коррективы в работу высокотехнологичной компании

Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Центральной и Восточной Европе, рассказал, почему в Украине с компанией всё чаще работают водители Daewoo Lanos, владельцы машин на литовских номерах, зачем в Киеве ввели вызов Uber по телефону и из-за чего поездка в такси иногда стоит неприлично дорого

Uber зашёл в Украину два года назад. Для людей, знакомых с сервисом этой компании в других странах, появление технологичного гиганта на отечественном рынке стало желанным событием. Казалось, что из нашей жизни навсегда ушли звонки в диспетчерские и помятые ланосы с шансоном и их не менее помятыми водителями. Однако эйфория быстро сменилась разочарованием. Ланосы никуда не делись. При этом тариф, по которому их подаёт Uber, зачастую выше, чем у локальных конкурентов. "Грязная машина", "высокая цена", "водитель, не знающий дороги" — наиболее частые претензии к сервису. При этом в компании убеждают, что среднее время подачи автомобиля составляет лишь 5 минут, и это золотой стандарт по миру. Алексей Стах уверен, что украинский рынок — широкое поле возможностей.

КТО ОН Генеральный менеджер Uber в Центральной и Восточной Европе ПОЧЕМУ ОН Возглавляет одну из самых крупных онлайн-платформ для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей в Украине

Вы сами пользуетесь Uber?

— Да, у меня была машина до того, как я начал работать в компании, но я её продал. За последний год у меня более тысячи поездок лишь по Киеву. Мне очень нравится заказывать UberBLACK (автомобили премиум-класса, за которые необходимо заплатить в два раза больше, чем за обычную машину. — Фокус). На прошлой неделе за мной приехал водитель на Teslа. До этого таксующую Tesla я видел лишь в Амстердаме.

Буквально час назад я вызывала такси, и разница между стоимостью за проезд в Uber и Uklon, вашим основным конкурентом в столице, составила 35 грн. Стоимость поездки в Uber зачастую гораздо выше, чем у конкурентов. Каким образом вы регулируете ценообразование?

— Сейчас 10 утра. Вы искали автомобиль, когда действовали пиковые расценки. В час пик утром и вечером, а также на выходные мы фиксируем повышенный спрос на услугу. Это значит, сколько бы автомобилей ни находилось, пользователей, которые хотят совершить поездку, ещё больше. Мы считаем, что лучше поездка по более высокой цене, чем её отсутствие.

Всё происходит автоматически. Система в реальном времени считывает заявки, распределяет их на количество доступных водителей, повышает тариф и снова считывает количество заявок от тех, кто готов ехать по повышенной цене. Разброс между обычными часами и часами пик может быть значительным, но выбор всегда за пользователем. Если вы после интервью будете возвращаться по этому же маршруту, цена будет намного меньше.

Сколько украинцев пользуется услугой?

— За два года приложение скачали более 2,5 млн человек.

Скачанное приложение ещё не доказательство того, что человек им пользуется.

— Мы не видим тенденции, что люди скачали приложение и перестали им пользоваться. На регулярной основе Uber используют сотни тысяч человек.

Всё очень просто

Какие требования вы выдвигаете к водителям и как их контролируете?

"Доходы водителей UBER разнятся, в среднем сумма составляет 6 тыс. грн в неделю"

— Это должен быть человек в возрасте от 19 лет с личным или арендованным автомобилем, опытом вождения от 1 года, гражданством Украины или видом на жительство и наличием смартфона. Также обязательна действующая страховка.

Наше приложение позволяет получать отзывы в реальном времени от пользователей. Чем ниже рейтинг водителя и чем больше на него жалоб, тем вероятнее, что мы лишим его доступа к платформе.

Сколько сейчас у вас водителей и какой доход они получают от сотрудничества с вами?

— В Украине с Uber сотрудничают тысячи водителей. Точное число мы назвать не можем по разным причинам, включая конкуренцию на рынке. Касательно доходов — данные очень разнятся, кто-то работает целый день, кто-то лишь подрабатывает. Но в среднем, думаю, можно говорить о доходе в 6 тыс. грн в неделю.

Какой средний рейтинг водителей в Украине?

— 4,84 из 5,0. Для сравнения, в среднем по региону EMEA, куда мы входим (Европа, Ближний Восток и Африка. — Фокус) – 4,76.

Но при этом на вызов часто приезжают разбитые Daewoo Lanos, что существенно отличает уровень предоставляемой услуги от европейского.

— Знаете, что отличает украинский рынок от всех остальных? Средний чек. Здесь стоимость поездки намного ниже, чем в Польше или Чехии. В Амстердаме средняя поездка стоит 14 евро. В Украине — 3 евро. Uber представляет срез общества, поскольку это массовый продукт. Соответственно в Амстердаме автомобили более новые, в Украине — более дешёвые.

Я знаю о подобных комментариях, поэтому мы запустили UberSELECT, где проезд стоит лишь на 30% дороже и нет никаких Daewoo Lanos. И знаете что? Им пользуются лишь 1–2% людей. Люди выбирают самую доступную из возможных альтернатив.

Вы сравниваете средний доход в Украине и Европе. Есть хороший пример — рестораны, средний чек которых в Украине существенно меньше, чем в Европе, но качество еды и сервиса даже лучше.

— Ресторан — это нишевая история. Сколько ресторан может обслужить посетителей в день? Максимум 200 человек. У нас больший масштаб, это намного сложнее. Как только вы начинаете обслуживать массового потребителя, вам нужно сохранить правильный баланс между доступным сервисом и высоким качеством.

Капитализация Uber в 2017 году составила $68 млрд. Какой доход приносит Украина?

— Мы работаем более чем в 600 городах в 75 странах, поэтому я не готов назвать конкретную цифру, но могу сказать, что Украина очень важна для нас. Мы редко где открываемся сразу в семи городах. К тому же здесь находится самый большой в Восточной Европе сервисный центр для водителей. (С этого момента и до конца интервью Алексей Стах отказывается разглашать финансовые данные о компании, ссылаясь на конфиденциальность информации. — Фокус).

Что ж, тогда я назову несколько цифр. По данным Фокуса, в 2017 году вы заплатили в 1,5 раза больше налогов в украинский бюджет, чем ваш ближайший конкурент Uklon (14 млн грн). По каким параметрам вы сравниваете результаты работы с конкурентами?

— Наш главный конкурент — личный автомобиль. Наша цель — чтобы люди отказывались от владения собственным автомобилем в городе, потому что мы искренне считаем, что это неоправданно дорого, неэкономно и неудобно.

Вы как-то регулируете использование в сервисе машин на "евробляхах"?

— Если автомобиль разрешён для эксплуатации на территории Украины и водитель следует нашим правилам, мы не видим препятствий для того, чтобы он работал с нами.

Шаг назад

В феврале этого года в столице Украины запустили услугу вызова Uber по телефону. Киев стал единственным среди 600 городов присутствия компании по всему миру, где ввели подобную "инновацию". Не считаете ли это шагом назад?

— Мы предоставили дополнительную услугу пассажирам. Так же, как в своё время предложили возможность рассчитываться наличкой, что, кстати, впервые было протестировано в Британии и теперь доступно во многих европейских странах. У определённой категории людей нет смартфона, кто-то, даже имея смартфон, привык вызывать такси звонком. В Украине большая культура заказов по телефону. Мы пробуем эту функцию как пилот. И ею уже воспользовались свыше 23 тыс. человек.

"Мы покрыли перевозки людей по городу на автомобилях. Следующий шаг — это прокат велосипедов, доставка еды, общественный транспорт. Мы хотим интегрироваться в транспортную экосистему города во всех видах транспорта"

Создаётся впечатление, что Украина — средневековая страна. Обычно Uber развивает технологии на рынке такси. В нашем случае Uber сделал шаг назад и подстроился под рынок и реалии.

— Это категорически не так. Кто хочет пользоваться приложением и платить картой, могут делать это, как раньше, для них ничего не меняется. Мы просто открываем наше приложение для большего количества людей. Есть регионы с ещё более низким проникновением интернета и сотовой связи. В Киеве были хорошая почва и ресурсы для того, чтобы это реализовать, и теперь мы видим, что наш опыт экспортируется в другие страны.

Тогда чем в таком случае вы отличаетесь от обычной службы такси?

— Тем, что мы самая совершенная платформа, позволяющая сделать любой заказ: и по приложению, и по телефону. Бизнес, связанный с работой приложения, продолжает расти по мере того, как растёт число смартфонов. Мы просто расширяем услуги.

Но таким образом меняется философия Uber, когда люди просто подвозили друг друга.

— Действительно, компания начинала с ride-sharing, а сегодня мы пришли к тому, что Uber — это мультимодальная транспортная платформа, которая будет покрывать все возможные виды транспорта. Уже сейчас мы покрыли перевозки людей по городу на автомобилях. Следующий шаг — это прокат велосипедов, доставка еды, общественный транспорт. Мы хотим интегрироваться в транспортную экосистему города во всех видах транспорта.

Когда мы сможем увидеть подобные услуги?

— В ближайшее время мы планируем запустить UberEATS — это доставка еды. Он появится до конца года. Сейчас этот сервис стремительно развивается в Европе. Время подачи в разы быстрее, чем через традиционную службу доставки. Мы также запускаем новую систему безопасности — политику ограничения нахождения водителей в приложении. По истечении 12 часов за рулём водитель не сможет зайти на платформу следующие 6 часов. Это даст ему возможность отдохнуть, а нам — повысить безопасность пассажира и водителя.

Вы не думаете, что водитель отработает на вашем приложении 12 часов, а потом начнёт принимать заказы от конкурентов?

— Всегда можно найти лазейку. Совершенных систем не бывает, но мы верим, что технологии способны сделать транспортные перевозки более безопасными. И хотя водители в Украине проводят в нашем приложении в среднем всего 22 часа в неделю (в Киеве — 24 часа), мы хотим сделать так, чтобы они не сидели за рулём уставшими.