Газпром заявил о новом успехе в суде с Нафтогазом. В Украине - опровергают

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции решил оставить в силе свой приказ от 13 июня о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля по спору между Газпромом и Нафтогазом. Ресь идет о контракте на транзит газа через территорию Украины.



Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение Газпрома в четверг, 28 июня.



"Нафтогаз Украины пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными", – говорится в сообщении.

В Газпроме считают, что это обстоятельство усиливает их позиции "при обжаловании попыток Нафтогаза Украины принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах".



Также отмечается, что Газпром продолжит "защищать свои права в соответствии с применимым законодательством".



В свою очередь, в НАК "Нафтогаз Украины" заявляют, что информация от российского Газпрома о решении Апелляционного суда округа Свеа оставить в силе приостановление исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между Газпромом и Нафтогазом не соответствует действительности.

"Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) сегодня решил пересмотреть свое предыдущее решение о приостановлении исполнительных действий по решению Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между Нафтогазом и Газпромом. Сегодняшнее заявление Газпрома о том, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы НАК.



В компании пояснили, что данное решение означает: изучив аргументы, предоставленные Нафтогазом, суд отклонил безосновательное утверждение Газпрома о том, что значительная часть обоснования транзитного решения была якобы написана административным секретарем.



В то же время, отметили в НАК, суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям Нафтогаза по другим причинам. "Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы относительно этих причин. Нафтогаз планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения", - сообщили в компании о своих намерениях.



Текущее решение суда не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций, таким образом, Нафтогаз продолжит свои действия по взысканию задолженности Газпрома в других юрисдикциях.

Отметим, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между Газпромом и Нафтогазом в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Суд обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В середине июня Газпром заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа через территорию Украины.



В свою очередь в Нафтогазе сообщили, что решение было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса.