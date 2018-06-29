В Украине нет денег на увеличение минимальной зарплаты, – Рева

В украинском бюджете на сегодняшний день нет средств для повышения минимальной зарплаты до 4100-4200 гривен.



Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает "Радио Свобода".



Министр отметил, что вопрос возможности повысить "минималку" должен решиться в начале июля. По словам министра, повышение возможно при условии перевыполнения доходов бюджета.

"В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 млрд. В мае практически вышли "в ноль". По итогам июня – мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля", – заявил Рева.



Он пояснил, что повышение "минималки" потребует дополнительных перечислений средств из госбюджета в местные.



По мнению Ревы, есть несколько вариантов, где найти недостающие деньги.



"Надо увеличивать доходную часть бюджета. Сейчас вы видите, какие меры принимаются по контрабанде на таможне. В течение лета мы примем серьезные меры по "теневой" занятости, относительно тех "рабовладельцев", которые не хотят регистрировать людей", – отметил Рева.



Ранее уже сообщалось, что возможности госбюджетна на 2018 год не позволяют поднять минимальную зарплату до 4200 грн. Об этом замминистра финансов Сергей Марченко. Кроме того, министр финансов Александр Данилюк тоже подтвердил: ситуация в Украине не позволяет повысить минимальную зарплату.