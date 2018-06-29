Канада введет ответные пошлины на товары США, - СМИ

Власти Канады приняли решение ввести пошлины на импорт товаров из США на общую сумму 16,6 млрд канадских долларов ($12,6 млрд) в ответ на объявленные месяц назад таможенные сборы на канадскую сталь и алюминий.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что официально о данной мере будет объявлено уже в пятницу.

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Власти также окажут финансовую поддержку канадским производителям стали и алюминия.

"Кроме того, правительство Канады выделит дополнительные 2 млрд канадских долларов для защиты интересов канадских рабочих и предпринимателей, занятых в производствах стали, алюминия и обрабатывающей промышленности", - уточнили в агентстве.

Список товаров, на которые введут пошлины, охватывает широкий спектр продукции, в том числе алюминий, сталь, виски, катера, стиральные машины, горчицу и туалетную бумагу.

Напомним, министерство торговли США остановило действие антидемпинговой пошлины в отношении нитрата аммония (твердой аммиачной селитры) из Украины.