НБУ вводит плату за выдачу разменных монет

Национальный банк Украины вводит плату за выдачу разменных монет.
Об этом говорится в постановлении банка.
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Отмечается, что тариф за выдачу монет номиналом 10 копеек будет составлять 20 гривен за тысячу штук, номиналом 50 копеек - 35 гривен за тысячу монет. В то же время выдача монетами номиналами 1,2,5 и 25 копеек остается бесплатной.
До этого момента выдача любых монет осуществлялась бесплатно.
Отметим, в Украине с 1 июля прекращается выпуск мелких монет.