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Главная » Деньги » НБУ вводит плату за выдачу разменных монет

НБУ вводит плату за выдачу разменных монет

НБУ вводит плату за выдачу разменных монет
Фото: KP.UA

Тариф за выдачу монет номиналом 10 копеек будет составлять 20 гривен за тысячу штук

30.06.18 165
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Национальный банк Украины вводит плату за выдачу разменных монет.

Об этом говорится в постановлении банка.

Отмечается, что тариф за выдачу монет номиналом 10 копеек будет составлять 20 гривен за тысячу штук, номиналом 50 копеек - 35 гривен за тысячу монет. В то же время выдача монетами номиналами 1,2,5 и 25 копеек остается бесплатной.

До этого момента выдача любых монет осуществлялась бесплатно.

Отметим, в Украине с 1 июля прекращается выпуск мелких монет.

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