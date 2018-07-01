С 1 июля в Украине начали действовать новые правила расчета наличными

С 1 июля в Украине предприятия торговли и сферы услуг в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить округление общей суммы в чеках при расчете наличными деньгами за товары и услуги.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Округление будет применяться только в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными деньгами. В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца он может выдать покупателю сдачу этими номиналами", - отметили в НБУ.

Напомним, с 1 июля в Украине прекращается чеканка и выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Будут чеканить только монеты номиналами 10 и 50 копеек.

В НБУ считают, что это даст возможность сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного оборота на более чем 90 млн гривен в год.

При этом монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, введенные в обращение ранее, и в дальнейшем будут использоваться в качестве средства платежа. Они будут обращаться неограниченный период времени до отдельного решения правления Национального банка.