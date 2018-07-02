Канада ввела пошлины на американский кетчуп и пиццу

Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Канадской стороной были введены пошлины на сумму 12,6 млрд долларов.

"Новые канадские тарифы включают в себя такие потребительские товары США, как кетчуп и другие продукты Kraft Heinz", - говорится в сообщении.

Товары из США будут облагаться пошлиной в размере 10 % на канадской границе.

"Некоторые американские продукты, в основном сталь и железо, будут облагаться пошлинами в размере 25 %. Другие импортные товары из США, от кетчупа и пиццы до моющего средства для посудомоечной машины, будут облагаться пошлиной в размере 10 %", - подчеркнули в издании.

Отметим, 9 марта американский президент Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в 25 % на импорт стали и 10 % на импорт алюминия.

Напомним, европейские пошлины на американские товары вступят в силу с июля.