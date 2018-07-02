Гривна стала самой сильной валютой среди постсоветских стран, - Bloomberg

Украинская гривна за первые шесть месяцев текущего года укрепилась к доллару более чем на 7%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание указывает, что гривна показала самый сильный рост по отношению к доллару среди национальных валют стран постсоветского пространства.

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Так, среди 11 валют бывшего СССР (без Латвии, Эстонии и Литвы, которые перешли на евро), пять показали рост к доллару. Армянский драм подорожал на 0,32%, киргизский сом - на 1,45%, молдавский лей - на 1,57%, грузинский лари - на 6%.

При этом наиболее упал российский рубль. Его показатель снизился на более чем 6,4%. Основной причиной падения российского рубля стали американские санкции.

Напомним, 27 апреля Национальный банк введет в обиход новые монеты номиналом 1 и 2 гривны.