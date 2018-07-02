Набсовет "Нафтогаза" не стал пересматривать миллионные премии руководству компании

Наблюдательный совет Нафтогаза Украины не собирается пересматривать решение о выделении премии руководству компании в размере 46,3 млн долларов за выигрыш спора в арбитраже Стокгольма по контракту с компанией "Газпром" (Россия) на транзит газа. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на письмо главы набсовета Клэр Споттисвуд, направленное премьер-министру Владимиру Гройсману в ответ на его просьбу пересмотреть принятое решение о премиях.

В письме говорится, что решение о выделении премии в размере 1% от выигрыша, который составил 4,63 млрд долларов, принималось по рекомендации комитета по назначению вознаграждений на основе тщательного анализа подобных побед в арбитражных судах.

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При этом отмечается, что выплата премий в полном объеме зависит от ряда четких условий, которые еще необходимо выполнить, и набсовет готов обсудить этот вопрос с премьером.

Споттисвуд отмечает, что набсовет Нафтогаза полностью понимает деликатность вопроса, по поводу которого премьер-министр высказал обеспокоенность в своем письме, и высказывает сожаление, что решение о премии вызвало негативный резонанс.

Глава набсовета пояснила, что решение о начислении гигантских премий является частью полного пересмотра политики наград и компенсаций. Такие меры должны привлекать на профессионалов высокого уровня с безупречной репутацией, удерживать их на работе и стимулировать к решительным действиям и к успеху.

Напомним, в мае набсовет Нафтогаза принял решение о выделении премии для руководств компании в размере 1% от суммы выигрыша (46,3 млн долларов).

Первая часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн гривен) должна была быть выплачена в мае. Остальные премии – в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша (2,6 млрд долларов).

6 июня премьер-министр Гройсман сообщил, что попросил набсовет пересмотреть свое решение.