Порошенко получил еще миллион от банковских вкладов

В общей сложности президент получил от вкладов 7 млн гривен

Президент Петр Порошенко дополнительно задекларировал еще более 1 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Суммарно Порошенко задекларировал 1 068 457 гривен доходов от банковских вкладов: 559 459 гривен, 298 378 гривен и дважды по 105 310 гривен процентов от МИБ.

Таким образом, с начала года Порошенко задекларировал суммарно около 7 млн гривен процентного дохода от вкладов в этом банке.

Напомним, НАПК завершило проверку декларации Порошенко. Нарушения не были обнаружены.