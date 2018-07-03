Долги украинцев за коммуналку уменьшились

Всего в мае граждане заплатили за ЖКУ 6,8 млрд грн, что составило 100,7% начисленных за этот период сумм

Долги украинцев за оплату централизованного отопления и горячего водоснабжения в мае 2018 года снизились на 7,5% по сравнению с апрелем 2018 года и составила 12,3 млрд грн.



Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.



Отмечается, что задолженность по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий в мае по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 8,8% и составила 3,7 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов составила 500 млн грн.

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Долги за централизованное водоснабжение и водоотвод выросли на 31,6% по сравнению с апрелем и составили 2,5 млрд грн.



По данным Госстата, в мае украинцы заплатили за электроэнергию 3 млрд грн (107,5% начисленных за этот период сумм за счет погашения задолженности за прошлый период). Оставшийся долг населения за этот вид услуги составляет 3,9 млрд грн.



Всего в мае украинцы заплатили за ЖКУ 6,8 млрд грн, что составило 100,7% начисленных за этот период сумм.

Кроме того, за январь-май 2018 года с населением было заключено 31,2 тыс. договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 200,4 млн грн.

Напомним, 6 июня глава НКРЭКУ Оксана Кривенко Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг отложила рассмотрение вопроса повышения цены на электроэнергию для населения.