Экспортные горизонты. Куда кроме ЕС можно поставлять украинские товары

В конце июня Фокус провёл обучающий семинар "Как малому и среднему бизнесу в Украине выйти за пределы страны". Украинские предприниматели рассказали о том, как построить свой бизнес в Африке, Азии, Индии и Канаде

Во все стороны света

"Есть рынки Индии, Юго-Восточной Азии и Африки. С 1 августа 2017 года начала действовать зона свободной торговли с Канадой. Это практически отменённые пошлины", — приводит пример Николай Засульский, руководитель Киевской торгово-промышленной палаты.

По его словам, товарооборот Украины с Канадой уже достиг $0,5 млрд.Что касается Индии, то этот рынок готов закупать украинские товары на сумму $600 млн. Хороший торговый потенциал для отечественных бизнесменов имеют африканские страны. Главная проблема для украинских предпринимателей, по мнению Николая Засульского, — поиск финансирования. Но начать свой бизнес на международных рынках без огромных инвестиций всё же можно.

Новый Дикий Запад

Африка — континент с интенсивным ростом населения. ЮНИСЕФ сообщает, что к 2030 году там будет на 170 млн детей больше, чем в конце 2017-го. Сейчас в странах Африки проживает около 1,2 млрд. человек. Соответственно, рынок сбыта товаров растёт. Вместе с этим растёт и конкуренция за потребителя. "У африканцев широкий спектр товаров внутри их рынка. У них нет необходимости идти в Украину за товарами, о существовании которых они не подозревают. А вот цена и качество украинских, индийских и бразильских макарон примерно одинаковая", — описывает ситуацию на потребительских рынках Африки Артём Гудков, директор компании PanAfrican Trading Alliance. Он добавляет, что сегодня крупным импортом на континенте занимаются индусы, ливанцы и арабы.

"В среднем стоимость поддержания работы офиса в Африке — около $50 тыс. в месяц"

Естественно, в первую очередь они заботятся о реализации продукции своих стран и не имеют резона продвигать украинские товары. "Никто из украинских производителей не хочет знать, что происходит с его товаром, как он будет реализовываться и продвигаться. Преимущественное большинство экспортированной продукции в Африку — это сырьё. Украина не экспортирует товары с добавленной стоимостью на континент", — добавляет Артём Гудков. По его мнению, для того чтобы выход на африканские рынки был успешным, небольшим компаниям необходимо консолидироваться. "Открыть и содержать офис в Африке достаточно дорого. Мы анализировали 15 стран африканского континента. В среднем стоимость поддержания офиса — около $50 тыс. в месяц", — поясняет Гудков. Он подчёркивает, что без объединения ни одна украинская компания не сможет позволить себе полноценную работу офиса хотя бы в 10 странах континента. Это очень дорого. Без наличия же представительства в стране организовать устойчивые продажи товара не получится. По словам бизнесмена, в сегменте продуктов питания или массового потребления работать за счёт электронной торговли тоже вряд ли выйдет. Африка — сложный континент для работы, но его плюс, что пока там есть свободные ниши для украинских товаров. "С каждым годом политика протекционизма многих стран только ужесточается. Например, в Нигерии и Танзании вводятся барьерные пошлины и стимулируется развитие внутреннего производства. Те компании, которые уже внутри этих рынков, имеют возможность влиять на эти процессы", — резюмирует Гудков.

Без инвестиций, но с идеей

Андрей Севрюков, основатель компании Agrieye, решил создать проект, который бы помогал фермерам растить большие урожаи с меньшими затратами. "Над землёй летает много разных спутников, агрегируют данные. Потом при помощи систем искусственного интеллекта мы "пережёвываем" их, даём трендовый анализ. Даём дополнительную предиктивную аналитику и рассказываем, какой урожай соберёт это хозяйство, какой доход получит", — рассказывает о принципе работы стартапа Андрей Севрюков. Идея создать такой сервис родилась в Одессе, но в Украине разработчики не нашли необходимого финансирования, поскольку агрохолдинги, которые могли дать необходимые финансы для разработки, по итогу хотели получить около 80% компании. Тогда разработчики уехали в Нью-Йорк, где им удалось привлечь около $130 тыс. в техническую разработку. Параллельно с процессом создания продукта они думали о способах продвижения продукта. Так в определённый момент команда Agrieye приехала в Малайзию.

В Малайзии компанию полностью освободят от налогов на 5 лет, а государство в течение года оплатит содержание офиса

"Поехали мы в Малайзию на встречу, организованную нашим партнёром — венчурным фондом 3B Ventures", — рассказывает Андрей Севрюков. Малайзия — основной транспортёр пальмового масла. В предчувствии того, что пальмовое масло скоро начнут банить, фермеры в этой стране начали переориентироваться на поликроповое производство (выращивание нескольких культур на одном поле). "Есть ферма, она принадлежит крупный малазийским инвесторам, там 200 га пальм. Идея была между пальм сажать кофе", — приводит пример Севрюков. Бизнесмен советует предлагать Малайзии те продукты, которые могут генерировать дополнительную ценность. Для тех, кто решится перевести бизнес в эту страну, предусмотрены следующие преимущества: компанию полностью освободят от налогов на 5 лет (с возможным продлением налоговых каникул ещё на 5 лет в случае подтверждения неизменного источника доходов); в течение года государство оплачивает содержание офиса. Кроме того, нет обязательного требования нанимать местных сотрудников. "Но для рядовых должностей выгоднее нанимать местных жителей", — добавляет Севрюков.

Два страны — одна идея

В Украине есть компания, которая занимается разработкой зарядных устройств для электромобилей, — RS-Quantum. Сейчас предприниматели открывают совместные производства в Индии. "Работая с офисом продвижения бизнеса, мы попали в Индию и Канаду. У нас такой продукт, который закупается в основном через муниципальные и тендерные закупки", — рассказывает Олег Мартыченко, СЕО компании RS-Quantum. По его словам, в Индии есть программы поддержки для прихода высоких технологий в страну. "Регистрируется компания 50/50 с индусами, и правительство Индии даёт деньги на строительство производственных мощностей", — поясняет бизнесмен. Но нашлись индийские партнёры, которые предложили строить завод на частные инвестиции. Начали писать план строительства возле Нью-Дели.

"В Канаде мы выиграли программу инвестирования в размере 1 млн канадских долларов, это $800 тыс. для создания рабочих мест в Канаде"

В подобную программу компания попала и в Канаде. Там есть программа развития северных территорий страны. Что касается компании RS-Quantum, то она воспользовалась такой программой в провинции Онтарио. "В Канаде мы выиграли программу инвестирования в размере 1 млн канадских долларов, это $800 тыс. для создания рабочих мест в Канаде", — говорит Мартыченко. Идея компании состоит в том, что около 80% комплектующих для зарядок должны производиться в Украине на заводе "Буревестник", а сборка будет осуществляться в Индии и Канаде.

В Индии украинские бизнесмены решили стимулировать размещение зарядных станций возле ресторанов, гостиниц, поддерживая франчайзинговые схемы размещения. "В Канаде мы поняли, что зарядными гаджетами интересуются университеты. Мы предложили местному колледжу посотрудничать с украинскими университетами", — добавляет Олег Мартыченко. По его словам, такое сотрудничество даёт возможность под эгидой образовательных учреждений участвовать в многочисленных канадских программах.