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ПубЛичность. Зачем бизнесмены выставляют свою жизнь напоказ
Картинка: Getty Images

ПубЛичность. Зачем бизнесмены выставляют свою жизнь напоказ

Жизнь публичного человека — нечто среднее между бесконечной рекламной кампанией и реалити-шоу. Как и для чего бизнесмены используют свою популярность, разбирался Фокус

Мария Бондарь - 04.07.18 26
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"Мы говорим партия, подразумеваем — Ленин". Вряд ли кто-нибудь объяснит суть понятия "персональный брендинг" доходчивее, чем это сделал Владимир Маяковский. Жизнь публичного человека — нечто среднее между бесконечной рекламной кампанией и реалити-шоу. Если он занимается продвижением собственного бизнеса, общественной организации или любого движения, которое возглавляет, успешность дела будет прямо пропорциональна его популярности. При этом бывает достаточно одного неверного шага — действия или высказывания, которое резко оттолкнёт большинство аудитории, чтобы свести на нет прошлые достижения. Как живётся под лупой и для чего жертвовать приватностью ради публичности, нам рассказали люди, которым удалось раскрутить персональные бренды и использовать их для продвижения собственных проектов.

Андрей Фёдоров. Эксперт в сфере маркетинга, издатель, владелец консалтингового агентства

Нравится нам это или нет, время обезличенных компаний проходит. Мир возвращается к схеме, работавшей ещё в XIX веке. Тогда ни у кого не возникало вопроса: должен ли бренд ассоциироваться с именем хозяина? Бизнес делался только так. Тебя знают, поэтому покупают.

История Louis Vuitton когда-то началась с того, что мастер, который делал хорошие дорожные сундуки, приобрёл известность. Его имя знал весь Париж, ему доверяли, поэтому хотели заказать багажные принадлежности именно у него. Можно назвать много примеров бизнесов того же масштаба с похожим стартом. Сейчас покупатель тоже хочет видеть не просто торговую марку, а живого человека, которому можно доверять. Конечно, для владельца компании это остаётся вопросом личного выбора. При желании можно держаться в тени. Но это означает отказ от важного инструмента достижения успеха, причём не только в бизнесе. Тот, кто органичен в роли публичного человека, много выигрывает почти в любой сфере деятельности.

Юлия Савостина. Основатель фестиваля "В поисках MADEINUKRAINE"

Бывают моменты, когда просто нет сил выходить на люди и фонтанировать позитив, а общение с аудиторией должно продолжаться. В таких случаях очень помогают социальные сети. Даже если какое-то время не появляешься ни на каких мероприятиях, но регулярно что-то публикуешь, по сути, остаёшься на виду. Можешь передавать все необходимые месседжи. При этом тратишь гораздо меньше энергии.

К слову, об экономии энергии. Нужно понимать, что если ты — лицо собственного бизнеса или движения, в покое тебя не оставят. Ко мне, например, постоянно обращается множество людей по самым разным вопросам, иногда довольно мелким и имеющим только косвенное отношение к тому, чем я занимаюсь. Если бренд ассоциируется с твоим именем, на определённом этапе развития начинаешь понимать, что слишком многие процессы завязаны лично на тебе. Особенно остро это чувствуешь, когда возникает желание продать бизнес. Впрочем, даже если не планируешь продажу, в любом случае систему надо отстраивать так, чтобы при необходимости она могла функционировать и без твоего участия.

Артемий Сурин. Основатель сообщества ONE LIFE

Как только вы наберёте достаточно много подписчиков в социальных сетях, обязательно найдутся люди, ненавидящие вас просто за то, что вы есть. К этому нужно быть готовым, когда приобретаешь популярность. Придётся учиться работать с негативом. Кстати, если правильно реагировать на его проявления, от них можно даже получить пользу. Чего точно не нужно делать, так это пытаться понравиться всем. А тем более притворяться для этого тем, кем не являешься. Сейчас модно быть true.

В социальных сетях и на публике показывать себя таким, какой ты есть на самом деле. Например, если в реальной жизни человек матерится, на его странице тоже могут быть такие выражения. Если ему нравится какая-то необычная одежда, можно показываться в ней подписчикам, не опасаясь, что они не поймут. Развлечения, эмоции, идеи — всё должно быть настоящим. Персональный бренд должен отражать вашу реальную жизнь, тогда его гораздо проще будет поддерживать.

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