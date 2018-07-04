Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Деньги » Гройсман предложил МВФ компромисс по цене на газ, - СМИ

Гройсман предложил МВФ компромисс по цене на газ, - СМИ

Гройсман предложил МВФ компромисс по цене на газ, - СМИ
Владимир Гройсман / Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

В правительстве сейчас ждут реакции Фонда на новый вариант сотрудничества

04.07.18 72
000

Украина подготовила компромиссное предложение в переговорах о ценах на газ с Международным валютным фондом.

Соответствующее предложение, которое предусматривает несколько шагов, выдвинул премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Об этом в среду, 4 июня, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству.

"В правительстве сейчас ждут реакции МВФ на этот вариант. По мнению экспертов, если в результате удастся достичь компромисса, то это будет победа благодаря жесткой принципиальной переговорной позиции премьера и гибкости в поиске вариантов ее реализации", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что с июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30 до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

Отмечается, что за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, в основе которых соблюдение в свое время согласованных с Фондом принципов: содействие развитию свободного рынка газа и предотвращение восстановления коррупционных схем на разнице цен на газ, процветавших до 2016 года.

"Но в тех вариантах, которые предлагаются правительством, учитывается то, что уровень повышения цены, на котором настаивает МВФ, не подъемный для обычных граждан", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в Кабмине соглашались обсуждать минимальное поквартальное повышение цены на газ, которое не сильно отразилось бы на платежках граждан, а для наименее обеспеченных было бы вообще не ощутимым благодаря субсидиям.

Также предлагалось уравнять цену газа для населения и промышленности, но населению установить так называемую льготную цену на определенный социальный объем потребления газа или дать отсрочку повышения цены.

Он добавил, что среди положительных вариантов было также предложение отнять цену транспортировки газа и в ценообразовании украинского газа ориентироваться на Hub0, а Hub+ применять только для импортного газа.

"Однако МВФ не соглашается ни на один из этих вариантов и продолжает выставлять Украине ультиматум: или поднятие цены на газ, или отказ от предоставления очередного транша, который нужен, в первую очередь, для обеспечения своевременного погашения внешних долгов. Но в то же время отказ же от обслуживания внешнего долга грозит для Украины подрывом международной репутации и ощутимой экономическим кризисом", – констатировал собеседник агентства.

Отметим, в Национальном банке Украины отрицают угрозу дефолта страны в случае прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом.

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова ожидает получения транша от Международного валютного фонда осенью этого года.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Украине изобрели беспроводную зарядку для гаджетовПарубий: Строительство "Северного потока-2" будет остановленоГермания уверяет, что санкции США не затронут "Северный поток-2"
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4514
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58633
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6421
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8808
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11350
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13608
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3581
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19499
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4019
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9235
  1. Еще один украинский политик решил побороться за президентское кресло 9659 / 10366
  2. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 4975 / 10128
  3. В египетской Александрии откопали гигантский черный саркофаг 3320 / 3753
  4. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 2655 / 2827
  5. Найденные в тайской пещере дети могут пробыть там еще несколько месяцев 2615 / 2793
  6. Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец 2573 / 3017
  7. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 2240 / 4172
  8. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 2204 / 2244
  9. Россию обязали рассчитаться по долгам СССР 1909 / 2201
  10. Титаник доедают бактерии 1555 / 3909
  1. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 24 / 4172
  2. Еще один украинский политик решил побороться за президентское кресло 17 / 10366
  3. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 16 / 10128
  4. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 7 / 2244
  5. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 6 / 2827
  6. Китайских ядерных боеголовок почти достаточно для уничтожения НАТО 6 / 1280
  7. Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец 5 / 3017
  8. Эффекты роста 5 / 693
  9. На пороховой бочке Европы. Почему Украина рискует, делая ставку на Сербию 4 / 916
  10. "Как выйти за пределы страны и освоить мировые рынки" - Фокус и Киевская торгово-промышленная палата провели обучающий семинар для малого и среднего бизнеса 4 / 174
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.