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Главная » Деньги » Переворот сознания. Социальный проект из Ивано-Франковска хотят повторить в Берлине и Сан-Франциско

Переворот сознания. Социальный проект из Ивано-Франковска хотят повторить в Берлине и Сан-Франциско

Переворот сознания. Социальный проект из Ивано-Франковска хотят повторить в Берлине и Сан-Франциско
Фото: molodnews.info

В 2014 году сто жителей Ивано-Франковска (и не только) скинулись по $1000, чтобы открыть ресторан, 80% прибыли которого идет на развитие города. Проект оказался удачным и теперь его готовы повторить в Киеве, Берлине и Сан-Франциско

Евгения Королёва - 06.07.18 203
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"Знаешь, я ведь уже собиралась вкладывать тысячу долларов в их ресторан, – со смехом рассказывает мне подруга, экс-владелица небольшой пекарни. – А что, удобно же – один раз платишь, а потом просто получаешь свою долю прибыли. И тут они мне присылают устав, в котором говорится, что ничего я взамен и не получу".

Для себя девушка решила, что тысяча долларов – это слишком круто для "благотворительности". Но сто человек подумали иначе и сбросились на открытие в Ивано-Франковске UrbanSpace 100. Смысл его в том, что совладельцы ресторана вообще ничего не зарабатывают на этом бизнесе. Восемьдесят процентов прибыли распределяется на социальные мероприятия и развитие города. Оставшиеся двадцать - это оплата услуг бизнес-компании, нанятой для управления рестораном.

От регионального — к национальному...

– Юра, ну откуда вы знали, что это сработает? Что в провинциальном городе найдется сто безумцев, готовых отдать тысячу баксов? Просто подарить их? – мне удается перехватить ивано-франковского общественника Юрия Фылюка, которому пришла в голову идея UrbanSpace, в Киеве. Он бежит с одной деловой встречи на другую, а между ними соглашается встретиться со мной.

–Конечно, никаких гарантий не было, – усмехается мужчина. – Но я верю в людей и сильные идеи. И мне, если честно, кажется, что людей сильно недооценивают – не только у нас в стране, но и вообще во всем мире.

Залог успеха Urban’а был в том, считает Фылюк, что людям дали возможность реализовать свою базовую потребность – отдавать и помогать. О том, что такая потребность у франковчан действительно есть, лучше всего говорят сроки – необходимую для запуска ресторана сумму удалось собрать всего за три месяца.

Но интереснее другое – лишь около половины совладельцев общественного ресторана живут в самом Ивано-Франковске. Остальные — это уроженцы города, мечтающие о развитии малой родины, а также те, кто вообще с городом никак не связан.

"Когда мы спрашивали, почему они вообще хотят участвовать в проекте развития Ивано-Франковска, то многие отвечали, что Urban – это про развитие Украины в целом", – не без гордости отмечает Юрий.

У проекта много общего с краудфандингом, где люди единоразово жертвуют деньги на различные цели – от строительства зооприюта до обедов для бездомных

UrbanSpace 100 открылся 27 декабря 2014 года. За это время на собранные от его деятельности средства реализовали более семидесяти проектов: например, благоустройство учебно-реабилитационного центра, обустройство детской площадки в медицинском центре и даже реставрация старинных дверей в центре города.

В настоящее время на социальные мероприятия распределяется около трехсот тысяч гривен в квартал. И, по всей видимости, это далеко не предел. "Нас очень радует то, что экономические показатели постоянно растут, да и приток посетителей в ресторане все время увеличивается", – подчеркивает Фылюк.

Насколько можно считать уникальной идею благотворительного ресторана, сказать сложно. С одной стороны, UrbanSpace 100 чем-то похож на социальное предпринимательство. С тем отличием, что инвесторы в ресторан вообще не претендуют на прибыль. С другой, у проекта много общего с краудфандингом, где люди единоразово жертвуют деньги на различные цели – от строительства зооприюта до обедов для бездомных.

… а затем на Запад

Ресторанный проект оказался настолько ярким и удачным, что ивано-франковский опыт решили использовать и в других городах. По словам Фылюка, общественная организация UrbanSpace получила 250 запросов из пятнадцати (!) стран на репликацию этой идеи.

Уже осенью начнет свою работу аналогичное заведение в Киеве, курированием которого занимается общественная организация "Інша освіта". От "материнского" ресторана столичный Urban будет отличаться лишь количеством совладельцев – здесь свою тысячу вытащили из карманов уже пятьсот человек. В остальном же проект остается неизменным: 80 процентов прибыли пойдет на реализацию социальных проектов в городе.

В этом старом киевском доме в сентябре откроется Urban Space 500 (Фото: Urban Space 500 / Facebook)

Впрочем, есть и другое отличие. В столице сбор денег шел медленнее, чем в Прикарпатье. Дело в том, что за новых членов должны проголосовать те, кто уже вошел в состав совладельцев ресторана. То есть, во-первых, для принятия решения необходим кворум, и во-вторых, некоторое количество людей, связанных с политикой, в Киеве не набрали нужного количества голосов в свою поддержку. Из-за чего сбор средств растянулся на год и завершился лишь этой весной. Теперь основная работа возложена на управляющую компанию, которая и готовит UrbanSpace 500 к открытию.

Параллельно запустился процесс и в Краматорске. Глава организации "Інша освіта" Ольга Дятел объясняет, что на нынешнем этапе проводится "исследование жизнеспособности идеи Urban Space в городе".

– Идея реализации проекта в Краматорске появилась уже давно, – добавляет общественница. – А сейчас мы взяли время до сентября, чтобы проанализировать все риски. Только после этого будет принято окончательное решение, стартует ли в городе кампания по поиску социальных инвесторов или нет.

Сам Юрий Фылюк надеется, что в следующем году получится передать украинский опыт за границу – в Берлин и Сан-Франциско, откуда уже пришли заявки на реализацию проекта.

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