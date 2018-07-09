Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Деньги » Дерипаска отсудил у Рыбки полмиллиона рублей за разглашение подробностей личной жизни

Дерипаска отсудил у Рыбки полмиллиона рублей за разглашение подробностей личной жизни

Дерипаска отсудил у Рыбки полмиллиона рублей за разглашение подробностей личной жизни
Коллаж: Диалог.UA

На слушаниях дела не было ни ответчиков, ни их представителей

09.07.18 925
100

Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае обязал Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) выплатить бизнесмену Олегу Дерипаске по 500 тысяч рублей за причинение морального вреда.

Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 9 июля, со ссылкой на адвоката истца Алексея Мельникова.

Решение суда пока не вступило в законную силу. У Вашукевич и Кириллова есть 30 суток для его обжалования. Как уточняет издание, на слушаниях дела не было ни ответчиков, ни их представителей.

Отметим, Дерипаска в феврале обратился в суд с иском к Вашукевич и Кириллову из-за того, что они без его согласия разместили в социальных сетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя. Бизнесмен также потребовал удалить его изображение из соцсетей и запретил дальнейшее его использование.

Напомним, Вашукевич стала известна после публикации расследования оппозиционера Алексея Навального. Основываясь на инстаграме и книге девушки, в которых говорится о том, как она отдыхала на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании вице-премьера России Сергея Приходько, Навальный заявил, что Дерипаска якобы давал Приходько взятки.

Сейчас она и Кириллов находятся в тюрьме в Таиланде. Их и еще восемь граждан России и Беларуси задержали за нарушение миграционного законодательства и работу без разрешения: они проводили секс-тренинги для русскогоговорящих туристов.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Насте Рыбке в Таиланде грозит 20 лет тюрьмы, - следствие завершеноКомпания Дерипаски Rusal сменит совет директоров, чтобы выйти из-под санкцийИ снова чёрный понедельник. Как новый пакет американских санкций ударил по России
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4819
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 59028
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6947
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 9827
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11541
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 14952
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 4433
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 20242
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4282
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9774
  1. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 7459 / 7740
  2. Россия обвиняет Украину в плохой жизни крымчан 4701 / 5333
  3. Российский режиссер отдала награду кинофестиваля в Карловых Варах родителям Сенцова 3369 / 3816
  4. В беззвучный режим. Чем опасен храп и как от него избавиться 2740 / 4166
  5. Белые пятна украинской армии. Чего не хватает вооруженным силам страны 2379 / 3695
  6. "Тоннель любви" в Ровенской области стал платным 2118 / 2472
  7. В Японии экстренно эвакуируют более двух миллионов человек 1997 / 2191
  8. Украинцы стали чаще ездить в Крым 1956 / 5368
  9. Хорваты посвятили Украине победу над Россией 1573 / 1769
  10. Зачем миллионер Хмельницкий инвестирует в образование и инновации 1436 / 1514
  1. Российский режиссер отдала награду кинофестиваля в Карловых Варах родителям Сенцова 24 / 3816
  2. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 21 / 7740
  3. Белые пятна украинской армии. Чего не хватает вооруженным силам страны 13 / 3695
  4. Зачем миллионер Хмельницкий инвестирует в образование и инновации 11 / 1514
  5. Президент Roshen: Порошенко уже давно не интересуется кондитерским бизнесом 8 / 549
  6. Украина все-таки примет участие в саммите НАТО, - Пристайко 7 / 1529
  7. Россия обвиняет Украину в плохой жизни крымчан 6 / 5333
  8. Вида о "Слава Украине": это не политическое послание 5 / 347
  9. Хорваты посвятили Украине победу над Россией 5 / 1769
  10. Балтийский фронт. Министр иностранных дел Латвии — о русских негражданах, "гибридных" угрозах и украинском опыте 4 / 487
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.