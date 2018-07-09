Дерипаска отсудил у Рыбки полмиллиона рублей за разглашение подробностей личной жизни

На слушаниях дела не было ни ответчиков, ни их представителей

Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае обязал Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) выплатить бизнесмену Олегу Дерипаске по 500 тысяч рублей за причинение морального вреда.

Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 9 июля, со ссылкой на адвоката истца Алексея Мельникова.

Решение суда пока не вступило в законную силу. У Вашукевич и Кириллова есть 30 суток для его обжалования. Как уточняет издание, на слушаниях дела не было ни ответчиков, ни их представителей.

Отметим, Дерипаска в феврале обратился в суд с иском к Вашукевич и Кириллову из-за того, что они без его согласия разместили в социальных сетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя. Бизнесмен также потребовал удалить его изображение из соцсетей и запретил дальнейшее его использование.

Напомним, Вашукевич стала известна после публикации расследования оппозиционера Алексея Навального. Основываясь на инстаграме и книге девушки, в которых говорится о том, как она отдыхала на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании вице-премьера России Сергея Приходько, Навальный заявил, что Дерипаска якобы давал Приходько взятки.

Сейчас она и Кириллов находятся в тюрьме в Таиланде. Их и еще восемь граждан России и Беларуси задержали за нарушение миграционного законодательства и работу без разрешения: они проводили секс-тренинги для русскогоговорящих туристов.