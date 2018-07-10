Счетная палата проверит миллионные премии руководству Нафтогаза

Счетная палата Украины проверит выплату 41 сотруднику Нафтогаза около 46 млн долларов премий, выданных в связи с победой в Стокгольмском арбитраже.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан в Facebook.

"Поделился планами аудитов по дорогам и заоблачным премиям Нафтогаза", - написал Пацкан.

Ранее о расследовании в связи с начислением премий заявляла Генпрокуратура.

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Напомним, в мае набсовет Нафтогаза принял решение о выделении премии руководству компании в размере 1% от суммы выигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску к российскому Газпрому.

Первая часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн гривен) должна была быть выплачена в мае. Остальные премии – в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с Газпрома остатка выигрыша (2,6 млрд долларов).

6 июня премьер-министр Гройсман сообщил, что попросил набсовет Нафтогаза пересмотреть свое решение относительно премий руководству компании.

2 июля сообщалось, что наблюдательный совет Нафтогаза Украины не собирается пересматривать решение о выделении премии руководству компании.