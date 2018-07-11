США продадут Дании и Великобритании ракет на $740 миллионов

Боеприпасы предназначены для истребителей F-16 и F-35

Госдепартамент США одобрил продажу Великобритании и Дании авиационных ракет на общую сумму $740 млн.

Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности.

Исполнителем контрактов выступит Raytheon Missile Systems Company.

Великобритании продадут 200 ракет AIM-120D класса воздух-воздух среднего радиуса действия. Сделка обойдется в $650 млн.

В свою очередь Дания приобретет у США 28 ракет того же класса за $90 млн.

Боеприпасы предназначены для истребителей F-16 и F-35. В суммы контрактов включены расходы на поставку, техобслуживание, подготовку персонала.

Напомним, Китай разместил крылатые ракеты и ПВО дальнего действия на спорных островах в Южно-Китайском море.