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Главная » Деньги » Врач Майкла Джексона заявил о "химической кастрации" поп-короля в 12-летнем возрасте

Врач Майкла Джексона заявил о "химической кастрации" поп-короля в 12-летнем возрасте

Врач Майкла Джексона заявил о "химической кастрации" поп-короля в 12-летнем возрасте
Майкл Джексон / Фото: PeopleTalk

О честности этих заявлений судить сложно

11.07.18 1435
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Личный врач Майкла Джексона Конрад Мюррей завил о том, что отец поп-короля   "химически кастрировал" его в подростковом возрасте.

Об этом пишет NEWS.com.au.

"Тот факт, что он был кастрирован ради поддержания своего высокого голоса, просто невероятен", - цитирует слова Мюррея издание.

Доктор добавил, что Джо Джексон были инициатором уколов гормонов Майклу, когда ему  было 12 лет. Инъекции были сделаны под предлогом лечения прыщей, а также чтобы  избежать ломки голоса.

"Я надеюсь, Джо Джексон искупает свои грехи в аду", - добавил медик.

Известно, что Джо Джексон скончался после продолжительной болезни в июне 2018 года.

Конрад упоминает о "химической кастрации" Майкла Джексона не впервые. Еще ранее, в 2016 году, он намекнул это в своей автобиографии.

Тем не менее, о честности этих заявлений судить сложно. Известно, что у Майкла Джексона есть якобы родная дочь Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон, которая появилась на свет в апреле 1998 года.

Доктор Мюррей был осужден на четыре года лишения свободы за непреднамеренное убийство Майкла Джексона. Он отбыл в тюрьме только половину своего наказания.

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