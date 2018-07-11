Врач Майкла Джексона заявил о "химической кастрации" поп-короля в 12-летнем возрасте

Личный врач Майкла Джексона Конрад Мюррей завил о том, что отец поп-короля "химически кастрировал" его в подростковом возрасте.

Об этом пишет NEWS.com.au.



"Тот факт, что он был кастрирован ради поддержания своего высокого голоса, просто невероятен", - цитирует слова Мюррея издание.



Доктор добавил, что Джо Джексон были инициатором уколов гормонов Майклу, когда ему было 12 лет. Инъекции были сделаны под предлогом лечения прыщей, а также чтобы избежать ломки голоса.

"Я надеюсь, Джо Джексон искупает свои грехи в аду", - добавил медик.



Известно, что Джо Джексон скончался после продолжительной болезни в июне 2018 года.



Конрад упоминает о "химической кастрации" Майкла Джексона не впервые. Еще ранее, в 2016 году, он намекнул это в своей автобиографии.



Тем не менее, о честности этих заявлений судить сложно. Известно, что у Майкла Джексона есть якобы родная дочь Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон, которая появилась на свет в апреле 1998 года.

Доктор Мюррей был осужден на четыре года лишения свободы за непреднамеренное убийство Майкла Джексона. Он отбыл в тюрьме только половину своего наказания.