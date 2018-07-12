НБУ ожидает повышения цен на газ на 25%

Национальный банк Украины ожидает повышения цен на природный газ в этом году на 25%.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает УНИАН.

"Мы ожидаем, что рост цен на газ и коммунальные услуги в этом году будет приблизительно на уровне 25%", - сказал Сологуб.

Кроме того, он отметил, что влияние этого повышения на показатель инфляции составит около 0,9 процентных пункта. (п.п.). По его словам, в следующем году регулятор ожидает повышения цен на газ еще на 15%.

"Если посмотреть на мировые цены и сравнить с ценами в Украине, то дифференциал - около 40%. По нашим ожиданиям, этот дифференциал будет урегулирован за два года", - подчеркнул Сологуб.

Напомним, в Кабмине прогнозируют рост цен на газ для населения на 18%.