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Главная » Деньги » Укргазбанк уличил застройщиков в незаконном использовании его имущества

Укргазбанк уличил застройщиков в незаконном использовании его имущества

Укргазбанк уличил застройщиков в незаконном использовании его имущества
rentakran.com.ua

На башенные краны, принадлежащие банку, наложен арест

12.07.18 10
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Украинские застройщики используют башенные краны, принадлежащие АБ "Укргазбанк", несмотря на арест, который наложен на имущество в рамках дела о попытке их хищения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Укргазбанка.

"Пока Хозяйственный суд Киева по иску государственного Укргазбанка рассматривает дело о попытке похищения залогового имущества - башенных кранов на сумму 379 млн грн, застройщики не стесняются использовать их в строительстве, несмотря на наложенный судебный арест"  - отметили в пресс-службе.

По информации Укргазбанка, речь идет о 35 башенных кранов, которые сейчас активно используются известными строительными компаниями.

В пресс-службе пояснили, что ущерб государству был нанесен "заемщиком Олегом Яремчуком - генеральным директором ООО "Международный центр торговли", которое в 2007-2008 годах заключило с Укргазбанком 7 кредитных договоров на общую сумму 128 млн грн, более 3 млн долл. США и 95 тыс. евро. Средства были направлены на покупку башенных кранов Potain. Однако в 2011 году Яремчук полностью прекратил платить задолженность".

После рассмотрения дела в судах в течение 2011-2013 годах, юристы банка доказали неправомерность действий заемщика и получили решение суда о взыскании с компании "Международный центр торговли" задолженности. Решение суда было направлено в Государственную исполнительную службу. Но в июле 2013 года исполнительная служба оценила и реализовала башенные краны как запчасти и комплектующие по значительно заниженным ценам -  4,9 млн грн. Победителем указанных торгов стало ООО "Подъемные машины", владельцем которого также был владелец "Международного центра торговли" Яремчук.

В пресс-службе Укргазбанка подтвердили информацию о судебном заседании и отметили, что действия исполнительной службы лишили государственный Укргазбанк права на продажу имущества по рыночной стоимости.

"Юристы Укргазбанка продолжают защищать права государства и ожидают рассмотрения дела о признании недействительными публичных торгов по реализации имущества должника как запчастей и комплектующих и возвращения имущества в собственность "Международного центра торговли", - отметили в пресс-службе банка.

Хозяйственный суд Киева рассматривает дело о банкротстве ООО "Международный центр торговли". Продолжается процедура распоряжения имуществом. Уголовное производство по ч. 1 ст. 388 УК Украины возбуждено и в отношении руководителя "Международного центра торговли" Яремчука, которого подозревают в незаконном отчуждении имущества находящегося в залоге Укргазбанка. В рамках уголовного производства следователи устанавливают местонахождение всех 35-ти залоговых кранов.

Как сообщалось ранее, суд в Днепре отказался рассматривать иски НБУ к Коломойскому.

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