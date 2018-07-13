Арестованные активы Газпрома могут продать на аукционе

При неуплате Газпромом $2,6 млрд, все арестованное имущество будет продано на аукционах, а средства будут перечислены украинской компании Нафтогаз.

Об этом заявил коммерческий директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко сообщает НВ.

"Сейчас они нам должны деньги, мы им ни за что не должны, поэтому мы рассчитываем на то, что эти $2,6 млрд будут оплачены как живые деньги. Другое дело, что если они не платят, тогда, соответственно, их активы, мы уже арестовываем по всей Европе, будут реализовываться на аукционах и мы должны получать деньги как поступления от реализации этих активов на аукционах. Если они не будут реализованы, их никто не купит, например, тогда отдельный вопрос, будет ли Нафтогаз участвовать в таких аукционах, будет Нафтогаз затем владельцем этих активов. Но пока этот вопрос не рассматривается, мы ожидаем получить живые деньги от Газпрома", - сказал он.

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По словам Витренко, трехсторонние переговоры между компаниями пройдут 17 июля в Берлине.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между Газпромом и Нафтогазом в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Суд обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.