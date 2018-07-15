Сеть бельгийских магазинов техники Krefel начала выплаты клиентам, которые участвовали в ее рекламной акции: компания обещала вернуть 100% денег, заплаченных за телевизоры, если сборная Бельгии на чемпионате мира забьет 15 или больше голов.

До матча за третье место у Бельгии было 14 голов. В нем она победила Англию со счетом 2:0. Это вызвало неописуемый восторг среди бельгийских болельщиков.

Об акции знали по крайней мере некоторые футболисты сборной Бельгии. Во всяком случае, Дрис Мертенс говорил, что его друзья купили телевизор в Krefel, и он постарается сделать так, чтобы они получили его бесплатно.

Рекламная акция действовала с мая. Сколько именно телевизоров купили за это время, не сообщается.

Напомним, сегодня в финальном матче ЧМ-2018 встретятся сборные Франции и Хорватии.