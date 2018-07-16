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Главная » Деньги » К 2030 году около миллиона пассажиров пострадают от банкротств авиакомпаний

К 2030 году около миллиона пассажиров пострадают от банкротств авиакомпаний

К 2030 году около миллиона пассажиров пострадают от банкротств авиакомпаний
Фото: NEWS-R.ru

Рецепта решения проблемы пока нет

16.07.18 15
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Каждый 200-й пассажир пострадает от банкротств авиакомпаний в течение ближайших 15 лет.

Такой прогноз содержит исследование Airline Insolvency Review, на который ссылается buyingbusinesstravel.com.ru.

Отчет был составлен после банкротства Monarch Airlines, четвертой по величине авиакомпании Великобритании, в результате которого более ста тысяч пассажиров оказались за пределами страны без обратных билетов. В конечном итоге операция Управления гражданской авиации по возвращению путешественников на родину стоила Соединенному королевству £60 млн ($79 млн) — из расчета £545 за человека. Перевозить их пришлось силами других авиакомпаний.

В исследовании отмечается, что во время банкротства airberlin власти Германии действовали по-другому: они оказывали лоукостеру временную финансовую поддержку, чтобы он мог решить задачу самостоятельно. Однако нехватка официальных распоряжений и обязательств со стороны перевозчиков по отношению к путешественникам подвергает последних риску, заявил глава туристической ассоциации ABTA Марк Танзер.

Одно из возможных решений этой проблемы — включение в стоимость билета дополнительного сбора, который обеспечит финансовую страховку в ситуации несостоятельности авиакомпании. Такая практика была введена в Дании после банкротства Cimber Sterling. Однако на сегодняшний день авиакомпании выступают категорически против любых сборов, увеличивающих стоимость перелета.

Напомним, Мининфраструктуры создаст рейтинг авиакомпаний и туроператоров.

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