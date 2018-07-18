Неполюбовный треугольник. Как "развод" Киева с Киевэнерго при участии Нафтогаза поставил теплогенерацию столицы на грань краха

Жители столицы второй месяц сидят без горячей воды. Из-за прекращения подачи газа малым котельным, которые с 1 мая возвращены в управление созданному городской властью коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго, в заложниках оказалась треть киевлян. С 1 августа в управление коммунального предприятия перейдут также основные производители тепла и электроэнергии — ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завод "Энергия". Они обеспечивают горячей водой и теплом более 70% жителей столицы. Если мэрия не уладит вопросы поставок газа, без горячей воды останутся почти все киевляне. С наступлением отопительного сезона город рискует остаться ещё и без теплоснабжения.

Чтобы не допустить прекращения подачи газа на киевские ТЭЦ, а также возобновить газоснабжение котельным, столичная власть обратилась в суд, пытаясь вынудить Нафтогаз подписать договор на поставку газа Киевтеплоэнерго. В свою очередь газовый монополист заявляет, что подпишет договор лишь после того, как город возьмёт на себя долговые обязательства предыдущего исполнителя услуг — Киевэнерго Рината Ахметова. При этом стороны конфликта не могут согласовать окончательную сумму долга: разница между называемыми ими цифрами достигает миллиарда гривен.

По данным Киевэнерго, на конец апреля задолженность этой компании перед Нафтогазом достигла 3,8 млрд грн. Однако газовый монополист настаивает на 4,8 млрд грн. Разница — сумма, образовавшаяся в результате насчитанных Нафтогазом штрафных санкций и пени.

Разрешение ситуации зависит от того, захотят ли стороны конфликта найти компромисс, или будут до конца настаивать на своей правоте. "Один из выходов — реструктуризация долга, а затем передача его Киевтеплоэнерго вместе с активами. Это предусмотрено законом. Надеюсь, что до наступления отопительного периода ситуация будет урегулирована", — говорит председатель Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

Согласен с ней и бывший руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк. "Всё можно было бы решить в более спокойном режиме. Есть закон, который требует, чтобы долги за природный газ всегда были привязаны к имуществу. В этом вопросе правда на стороне Нафтогаза. Но на стороне киевской городской власти то, что всю сумму сразу считать просроченной неправильно", — уверен он. Впрочем, по словам экс-чиновника, конфликтная ситуация вокруг Нафтогаза создаётся не впервые. Газовый монополист абстрагируется от правил, действующих в государстве, и жёстко защищает свою позицию. Вовк считает, что такое поведение позволяет выявить несовершенство законодательства в области энергетики и недоработки правительства, создающие неудобства для рядовых украинцев.

ИГРА НЕРВОВ. Виталий Кличко готов обсуждать с Нафтогазом реструктуризацию долгов. В противном случае обещает прийти к руководству газового монополиста вместе с киевлянами

Энергетические монополисты

Киевэнерго создали 17 лет назад, когда столичной администрацией руководил Александр Омельченко. Он инициировал подписание соглашения между Киевом и новосозданной компанией. Столица передала в управление Киевэнерго мусоросжигательный завод "Энергия", ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, четыре станции теплоснабжения, 178 котельных и 2,6 тыс. тепло­пунктов, а также 2,6 км тепло­сетей.

Самым крупным держателем акций Киевэнерго изначально было государство (50% + 1 акция). Ещё 12,7% акций оставались у города. Как утверждают знающие люди, столичное руководство планировало завладеть контрольным пакетом акций компании. Этим и объясняются лояльные по отношению к Киевэнерго условия аренды коммунальной собственности.

Но не сложилось. С приходом к власти команды Леонида Черновецкого "городской" пакет Киев­энерго сперва уплыл в офшоры, а затем оказался в собственности Рината Ахметова. Он несколько лет целенаправленно охотился на маленькие пакеты Киевэнерго, насобирав в итоге около 35% его акций. В 2012 году, когда государство решило вдвое сократить своё присутствие в компании, Ахметов купил на аукционе блокпакет —25% акций. А в августе 2017-го ДТЭК Ахметова приобрёл остававшиеся на тот момент у государства 25% акций Киевэнерго, сконцентрировав в своих руках почти 100% акций компании.

Но счастливой жизни в многолетнем "браке" с ДТЭК у Киева не сложилось. Распоряжаясь имуществом столичной громады, Киевэнерго не очень-то считалось с интересами собственника имущества и накопило в свой адрес претензии как со стороны столичной власти, так и со стороны киевлян. Многие нынешние киевские депутаты прошли в горсовет под лозунгом "Отберём у Киевэнерго имущество громады". Они неоднократно заявляли о неэффективном управлении теплокоммунальным комплексом столицы и били тревогу по поводу его обесценивания из-за ухудшения состояния тепловых сетей.

Развод и девичья фамилия

В 2015 году комиссия по вопросам ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Киевсовета инициировала процесс завершения отношений города с Киевэнерго. А в 2016-м киевский мэр Виталий Кличко заявил о политическом решении городских властей не продлевать договор с Киевэнерго и вернуть теплогенерирующие мощности в коммунальную собственность.

4,8 млрд грн долг столицы перед Киевэнерго за тепло и горячую воду

Срок договора истекал в последний день 2017 года, но был продлён до окончания отопительного сезона, после чего и начался "бракоразводный" процесс. Имущественный энергетический комплекс Киева стали постепенно переводить на баланс коммунального предприятия Киевтеплоэнерго, устав которого глава КГГА утвердил в мае 2016 года.

В идеале процесс расставания должен был увенчаться привлечением инвесторов для реабилитации столичных теплоэнергетических объектов. Однако в силу того, что тепловая генерация столицы оказалась на грани краха (степень её изношенности, по разным оценкам, составляет от 75% до 90%), желающих инвестировать в неё не нашли.

"Виновата ли я, виновата ли я…"

Возмущение резким ухудшением качества коммунальных услуг при многократном повышении тарифов жители столицы адресовали энергомонополисту, от имени которого к ним приходили платёжки. Но в действительности, отмечают в Киев­энерго, тарифы проиндексировали в соответствии с ростом стоимости газа — сразу же после того, как с 1 мая 2016 года Кабинет министров ввёл единую цену газа (6879 грн за 1 тыс. куб. м) для промышленных и бытовых потребителей. В результате для украинцев цена газа в один момент выросла примерно в шесть раз. Сразу же поднялись и тарифы на тепло для населения. Начала расти задолженность перед Киевэнерго. По данным Госстата, за 2017 год киевляне заплатили за тепло и горячее водоснабжение 2,79 млрд грн, что составляет 92% от выставленных счетов. Киевэнерго стало наращивать долги перед Нафтогазом.

"Из-за недофинансирования и отсутствия реформ в теплокоммунальной энергетике все предприятия прошли отопительный сезон 2016–2017 годов на пределе возможностей. Фактически отрасль банкрот", — заявлял ещё год назад генеральный директор Киевэнерго Александр Фоменко.

По его мнению, финансовый дефолт теплокоммунальной энергетики Украины обусловлен провалами в нормативной базе по тарифообразованию, созданной ещё в 1960–1980 годах. Она не стимулирует компании к снижению расходов. К тому же предприятия теплокоммунального хозяйства не распоряжаются средствами, поступающими на их счета от абонентов. Деньги распределяются по алгоритму, утверждённому Нацкомиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг, и прямиком идут Нафтогазу. Тепловикам якобы остаются копейки, которых хватает на уплату налогов и зарплаты, а по остаточному принципу — на ремонты и инвестиции в развитие тепловых сетей.

Финансовый дефолт теплокоммунальной энергетики Украины обусловлен провалами в нормативной базе по тарифообразованию, созданной ещё в 1960–1980 годах

В Киевэнерго утверждают, что обеспечение киевлян теплом убыточно. "В других городах более половины убытков таких предприятий покрывает местная власть, а Киев чуть ли не единственный город-миллионник, где местная власть не дотирует теплоснабжение", — говорит гендиректор Киевэнерго.

По мнению члена правления общественной организации "Новая коммунальная Украина" Виты Струковой, Киевэнерго долго выполняло роль громоотвода, позволяя руководству города объяснять горожанам проблемы теплоснабжения тем, что оно в чужих частных руках. Теперь же, после расставания, следуя той же логике, столичные власти будут искать другого "виновника" отсутствия горячей воды и тепла в домах киевлян. Что интересно, он уже нашёлся.

Долги наши тяжкие

"Сегодня у сотен тысяч жителей Киева нет горячей воды из-за грязного шантажа Нафтогаза. К сожалению, дальше может быть только хуже: уже с 1 августа часть Киева и социальной инфраструктуры может остаться без электроэнергии из-за личной позиции руководителя Нафтогаза — господина Коболева. А потом не будет начат отопительный сезон", — заявил народный депутат Дмитрий Белоцерковец, советник киевского градоначальника.

Дело в том, что Нафтогаз отказался подписывать договор на поставку газа с Киевтеплоэнерго до тех пор, пока столичные власти не объявят его правопреемником долгов Киевэнерго.

Власть города настаивает на том, что вопросы правопреемственности долгов и жизнеобеспечения города должны решаться отдельно и не зависеть друг от друга. В мэрии решили, что город не будет брать на себя долги Киевэнерго, и пока идёт спор, пытаются возобновить подачу газа малым котельным через суд. Муниципальная компания Киевтеплоэнерго 14 июня обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Нафтогазу о признании договоров на поставку газа уже подписанными. Такую своеобразную формулировку городская власть объясняет тем, что на Нафтогаз постановлением Кабинета министров №187 от 2017 года возложены специальные обязательства по поставкам газа населению.

"Действующее законодательство, включая постановление №187, не предусматривает права Нафтогаза отказать Киевтеплоэнерго в подписании договоров на поставку топлива, — считает заместитель главы КМДА Пётр Пантелеев. — Позиция города неизменна: необходимо подписать договор на поставку газа и вернуть людям горячую воду. А параллельно с этим в формате предметных переговоров урегулировать проблему задолженности".

Однако в Нафтогазе считают, что согласно закону о теплоснабжении вместе с передачей теплоэнергетического оборудования от Киевэнерго новому коммунальному предприятию должны передаваться и долги за газ, образовавшиеся во время работы этого оборудования раньше. Поэтому монополист отказывается поставлять газ малым котельным города.

СТОИТ НА СВОЁМ. Глава Нафтогаза Андрей Коболев считает, что миллиардные долги за газ, из-за которых в Киеве нет горячей воды, на совести столичной власти

Действительно, ст. 22 Закона "О теплоснабжении", на которую ссылаются в Нафтогазе, подразумевает возможность отказа в заключении договора на поставку газа с правопреемниками реорганизованных теплогенерирующих компаний до согласования порядка погашения задолженности за поставленный газ. С этим согласны в мэрии. Но свою линию защиты строят на том утверждении, что Киевтеплоэнерго создано на основании решения Киевсовета, а не в результате реорганизации Киевэнерго, поэтому не является правопреемником предыдущего оператора.

"В период появления газового долга город не осуществлял контроль над Киевэнерго. Так что перекладывание долга на город, который не имел никакого отношения к появлению задолженности, противоречит принципу правовой определённости. Кроме того, нарушается принцип справедливости, ведь у столицы не было контроля над процессом формирования самого долга", — доказывает Белоцерковец. По словам советника столичного мэра, передача имущества городу от Киевэнерго произошла не с целью уйти от долговых обязательств за газ, а из-за того, что у Киева с частным предприятием просто закончился договор.

Но Нафтагаз непоколебим. "Анализ существующей задолженности Киевэнерго перед Нафтогазом говорит, что её львиная доля сформирована в течение последнего отопительного сезона. То есть после того, как действующая киевская власть под руководством господина Кличко предоставила частной компании ещё один год управления киевскими теплосетями. Поэтому хотел бы задать господину Кличко три простых вопроса: зачем он это сделал, почему он не контролировал ситуацию с расчётами за газ и помнит ли он, сколько раз персонально звонил мне и требовал обеспечить бесперебойное газоснабжение компании Киевэнерго, независимо от уровня денежных расчётов перед Нафтогазом?" — написал руководитель газового монополиста Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Суд да дело

Согласно информации, размещённой на сайте Киевэнерго, долг потребителей Киева за тепло и горячую воду достигает 4,8 млрд грн. Больше всех компании задолжало население столицы — 3,2 млрд грн. Долги государственного и местного бюджета составляют 190 млн грн, других потребителей — 349 млн грн. Плюс к этому около миллиарда гривен долга накопилось из-за непокрытых государством льгот и субсидий, а также разницы в тарифах. Нафтагазу, утверждают в Киевэнерго, компания задолжала за газ 3,8 млрд грн.

С отопительным сезоном приближается начало избирательной кампании, а это хороший повод для президента и Кабмина показать, кто в доме настоящий хозяин

Долговое наследие, доставшееся Киеву от Киевэнерго, грозит нанести серьёзный урон городской казне. Об этом свидетельствуют эмоциональные заявления столичных чиновников. "Если вы продолжите заниматься шантажом и вымогательством, ставя под удар киевлян, будете нести прямую и персональную ответственность", — обратился к руководителю газового монополиста Андрею Коболеву один из сотрудников Киевской мэрии. На что в Нафтогазе ответили: "Интересно, почему КГГА как арендодатель имущества по договору с Киевэнерго, заранее зная о завершении договора аренды, о долгах Киевэнерго и об обязательствах нового предприятия их забрать, не занималась этим вопросом. Нам неприятна эта ситуация, и мы извиняемся перед киевлянами, которые вовремя оплачивали счета и имеют полное право на качественную услугу".

На днях из уст киевского мэра прозвучали слова, говорящие о том, что накал страстей пошёл на спад. Виталий Кличко заявил, что "город готов решать проблему с долгами киевлян, на которых настаивает Нафтогаз. "Но при условии их реструктуризации. Сумма долгов насчитывает не один миллиард гривен, и выплатить их сразу сейчас невозможно", — отметил столичный градоначальник.

"Мы ведём переговоры с Нафтогазом по реструктуризации этих долгов в срок от трёх до шести лет. В лучшем случае — до десяти лет. Если же Нафтогаз откажется, мы вместе с киевлянами пойдём к его руководству и будем ставить вопрос", — пообещал Кличко.

"Спор между киевской властью и Нафтогазом — это тот случай, когда стороны вынуждены будут договориться, но при этом каждая из сторон может "потерять лицо". Мой прогноз — всех деталей сделки мы не узнаем. Важно, чтобы она всё же состоялась", — считает Вита Струкова.

Однако не менее важно, чтобы огромный финансовый груз, возникший в результате исторического решения о "разводе" Киева с Киевэнерго, не лёг на плечи киевлян. Ведь "потеря лица" киевской властью, вероятнее всего, будет означать именно это. Получается, что благородная идея вернуть в собственность городской громады её же имущество грозит обернуться как раз таким образом.

Рано или поздно в эту ситуацию будет вынуждена вмешаться центральная власть. Результат этого вмешательства для жителей столицы, скорее всего, будет позитивным. Хотя бы потому, что с отопительным сезоном приближается начало избирательной кампании, а это хороший повод для президента и Кабмина показать, кто в доме настоящий хозяин.

Фото: Getty Images, УНИАН