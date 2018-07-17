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Фото В Нацбанке показали, какой будет новая "двадцатка"

<span class="label red">Фото</span> В Нацбанке показали, какой будет новая "двадцатка"
Фото: bank.gov.ua

Банкноту введут в обращение 25 сентября 2018 года

17.07.18 183
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Национальный банк Украины презентовал обновленную банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 года с новым дизайном и системой защиты. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что новую банкноту введут в обращение 25 сентября 2018 года.

В НБУ заверили, что после введения в оборот новых банкнот украинцам не нужно будет обменивать купюры старого образца на новые. Вместо этого, НБУ будет постепенно замещать изношенные и поврежденные двадцатки образца 2003 года.

"Это – третья банкнота в новом банкнотном ряде национальной валюты. Она продолжает обновление номинального ряда банкнот старого образца (после 100 и 500 грн, – Ред.), начатое Национальным банком в 2014 году для повышения надежности гривны", – отметил директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко.



По его словам, в первую очередь НБУ планирует изготовить и ввести в наличный оборот около 5 млн штук обновленных банкнот номиналом 20 гривен. По состоянию на начало июля этого года количество банкнот номиналом 20 гривен в обращении составила почти 127 млн штук – это около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении.



В свою очередь, начальник управления организации изготовления и защиты денег департамента денежного оборота НБУ Владимир Тищенко отметил, что по дизайну новая  банкнот наследует дизайн обновленных банкнот номиналом 100 и 500 гривен.

По словам Тищенко, на новой двадцатке сохранены основные изображения лицевой и обратной стороны банкноты образца 2003 года. На лицевой стороне изображен портрет Ивана Франко, при этом он перемещен с правой стороны в центр банкноты, на обратной стороне - изображение здания Львовского оперного театра.

Отметим, 27 апреля Национальный банк Украины ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны.

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