Нацбанк предложил по-новому лицензировать банки

Это обусловлено необходимостью приведения норм о лицензировании банков в соответствие с европейским законодательством

Национальный банк Украины (НБУ) разработал и предложил к обсуждению проект положения о лицензировании банков.

Соответствующий документ обнародован на сайте регулятора.

В НБУ отмечают, что обновление порядка обусловлено необходимостью дальнейшего приведения норм о лицензировании банков в соответствие с европейским законодательством и стандартами Базельского комитета по банковскому надзору.

В проекте пересмотрены подходы к регулированию большинства процессов лицензирования. При этом заложен принцип максимально возможного ухода от формалистического подхода к сущностному и риск-ориентированному.

"Эти изменения должны стать одним из элементов перехода Национального банка к комплексному риск-ориентированному надзору за банками, а также внедрения процесса надзорных проверок и оценки", - рассказали в регуляторе.

Кроме того, документ изменяет критерии оценки деловой репутации и профессиональной пригодности руководителей, репутации и финансового или имущественного положения собственников банков, способности банка осуществлять свою деятельность с учетом бизнес-модели и профиля рисков в его деятельности и других факторов, влияющих на банк.

Выполнение требований положения, в случае его принятия, будет обязательным для всех банков и, как ожидает НБУ, будет способствовать повышению уровня защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банков.

Напомним, НБУ считает, что Украина справится с выплатой госдолга без МВФ.