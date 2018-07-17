Единственным украинцем, попавшим в рейтинг миллиардеров Bloomberg, стал Ахметов

Ринат Ахметов с состоянием в 5,71 миллиарда долларов стал единственным украинцем, который попал в топ-500 миллиардеров мира по версии Bloomberg.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Ахметов занимает 307-ю позицию в рейтинге. По данным агентства, в последнее время Ахметов потерял 13,8 млн долларов, при этом за последний год его состояние увеличилось на 994 млн долларов.

Напомним, самым богатым человеком в современной истории стал глава Amazon и Blue Origin Джефф Безос - его состояние превысило 150 миллиардов долларов.