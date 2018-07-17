Зарплаты украинцев выросли на четверть, - Госстат

В январе-мае 2018 года размер средней номинальной заработной платы составил 8225 гривен, что на 26,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на данные Госстата.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в мае 2018 года составляла 8725 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).

Самые высокие зарплаты в сферах авиационного транспорта, финансовой и страховой деятельности, информации и телекоммуникаций, научной и технической деятельности, производства фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, а также добычи угля.

Самый низкий уровень заработной платы - на предприятиях почтовой и курьерской деятельности, здравоохранения, временного размещения и организации питания, библиотеках, архивах, музеях и других учреждениях культуры, а также в сфере водоснабжения, канализации, обращения с отходами.

Самые высокие зарплаты зафиксировали в Киеве - 12721 гривен, Донецкой области - 9173 гривен, Киевской - 8392 гривен и Днепропетровской областях - 8237 гривен.

Самые низкие - в Херсонской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Напомним, в Кабмине анонсировали повышение минимальной заработной платы до 4200 грн до конца года. Хотя в Минфине объясняли, что денег на повышение "минималки" нет.

Как сообщалось ранее, 3,5 млн украинцев работают в тени.