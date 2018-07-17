Украина не пойдет на мировую с Россией в споре между Нафтогазом и Газпромом, - Климкин

Украина не станет договариваться с Россией в обход решений Стокгольмского арбитража в споре между Нафтогазом и Газпромом. Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Попытка России договориться о внесудебном урегулированиии дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву", - написано в сообщении.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак озвучивал возможность заключения мирового соглашения между Нафтогазом и Газпромом, передает ТАСС. "В своем выступлении (на трехсторонних переговорах России, Украины и Евросоюза по газу, - прим. ред) я обозначал вопрос, касающийся в том числе и приостановки арестов имущества добровольном до окончательного решения апелляционной инстанции шведского суда", - цитирует издание российского чиновника. Он отметил, что никаких решений по поводу мирового соглашения принято не было, а продолжение переговоров на высшем уровне продолжится осенью.

Напомним, суд обязал Газпром доплатить Нафтогазу $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Как сообщалось ранее, коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что арестованные активы Газпрома могут продать на аукционе.