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Главная » Деньги » Украина не пойдет на мировую с Россией в споре между Нафтогазом и Газпромом, - Климкин
Стокгольмский процесс: Нафтогаз VS Газпром

Украина не пойдет на мировую с Россией в споре между Нафтогазом и Газпромом, - Климкин

Украина не пойдет на мировую с Россией в споре между Нафтогазом и Газпромом, - Климкин
Павел Климкин / Фото: twitter.com/pavloklimkin

В МИДе Украины хотят соблюдения норм международного права

17.07.18 58
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Украина не станет договариваться с Россией в обход решений Стокгольмского арбитража в споре между Нафтогазом и Газпромом. Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Попытка России договориться о внесудебном урегулированиии дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву", - написано в сообщении.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак озвучивал возможность заключения мирового соглашения между Нафтогазом и Газпромом, передает ТАСС. "В своем выступлении (на трехсторонних переговорах России, Украины и Евросоюза по газу, - прим. ред) я обозначал вопрос, касающийся в том числе и приостановки арестов имущества добровольном до окончательного решения апелляционной инстанции шведского суда", - цитирует издание российского чиновника. Он отметил, что никаких решений по поводу мирового соглашения принято не было, а продолжение переговоров на высшем уровне продолжится осенью.

Напомним, суд обязал Газпром доплатить Нафтогазу $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Как сообщалось ранее, коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что арестованные активы Газпрома могут продать на аукционе.

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