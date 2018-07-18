Днепразот оштрафуют за отказ продавать хлор

Крупный производитель аммиака и азотных удобрений предприятие Днепроазот рискует быть оштрафованным за отказ продавать хлор, необходимый для обеззараживания питьевой воды.

Об этом сообщают в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

"Частичная или полный отказ предприятия, занимающего монопольное положение на рынке, от реализации товара при отсутствии альтернативных источников реализации признается злоупотреблением монопольным положением", - говорится в сообщении.

В комитете отмечают, что это нарушение влечет наложение штрафа до 10% дохода (выручки) от реализации продукции за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

Кроме того, АМКУ получил от Днепроазот обращение о заключении о возможности изменения цены на жидкий хлор.

"Комитет в соответствии со своими полномочиями и задачами, определенными законодательством, не является ценовым регулятором, не устанавливает и не предоставляет выводы об экономической обоснованности цен на товары", - подчеркивают в АМКУ.

Отмечается, что цены на хлор жидкий является свободным ценам, которые самостоятельно устанавливаются и на которые отсутствует государственное регулирование.

Напомним, в Днепразоте сказали, когда готовы возобновить производство хлора для очистки воды.