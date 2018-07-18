В ПриватБанке предупредили о мошенничестве через поддельные сайты

Специалисты кибербезопасности ПриватБанка сообщили о появлении в Украине новой мошеннической схемы для кражи денег со счетов клиентов. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Злоумышленники используют поддельные письма о "случайном" переводе денег и поддельных сайтов, которые внешне напоминают сайт Приват24.

"По данным специалистов банка, уже зафиксированы случаи, когда клиентам через различные каналы коммуникаций (мессенджеры, электронную почту) приходит сообщение о пополнении карты неизвестным лицом на несколько тысяч гривен. Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую квитанцию ​​с фишинговых сайтом Приват24", - говорится в сообщении.

В банке просят не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать на даже самые заманчивые сообщения о неожиданных денежных переводах. Кроме того, специалисты предупреждают ни в коем случае не вводить свои логин и пароль на поддельных банковских сайтах. Настоящий Приват24 находится только по одному адресу www.privat24.ua.

Пример фишингового сайта. Фото: пресс-служба ПриватБанка