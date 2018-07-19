ЕБРР даст Украине 250 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил новую программу USELF-III на 250 млн евро для финансирования частных проектов в возобновляемой энергетике в Украине.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ведущего советника по внешним связям ЕБРР Антона Усова в четверг, 19 июля.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕБРР готов принять участие в приватизации Ощадбанка
По его словам, данное решение совет директоров банка принял на заседании 18 июля.
В ЕБРР напомнили, что поддерживают развитие возобновляемой энергетики в Украине в рамках программы USELF с 2009 года, однако срок ее действия завершается 30 июня 2018 года, и USELF-III должна заменить ее.
Отметим, ранее ЕБРР назвал главные риски для экономики Украины.