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Главная » Деньги » Канада даст 30 млн долларов на поддержку украинских женщин

Канада даст 30 млн долларов на поддержку украинских женщин

Канада даст 30 млн долларов на поддержку украинских женщин
Фото: infokava.com

Деньги будут направлены на преодоление гендерного и социально-экономического неравенства

19.07.18 41
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Канада начала новую программу поддержки украинских женщин в бизнесе. Общий фонд – 30 млн долларов. Об этом заявила министр по международному развитию и франкофонии Канады Мари-Клод Бибо, сообщает пресс-служба Кабмина.

Во время совместного брифинга с Первым вице-премьер-министром Украины Степаном Кубивым Мари-Клод Бибо объявила о начале новой программы финансовой поддержки инновационных проектов, направленных на улучшение экономических возможностей женщин и наиболее уязвимых слоев населения для преодоления гендерного и социально-экономического неравенства, в том числе через создание для них благоприятных условий для предпринимательской деятельности в Украине. Общий фонд программы составит $ 30 млн.

"Когда мы инвестируем средства в женщин и наиболее уязвимые слои, мы создаем для них равные возможности со всеми другими: стать агентами изменений и способствовать построению лучших условий жизни для всех украинцев", - отметила она.

Степан Кубив напомнил, Минэкономразвития зарегистрировало 11 проектов технической помощи от правительства Канады на сумму 137,5 млн канадских долларов.

Напомним, на днях этническому украинцу доверили руководящую должность в армии Канады.

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