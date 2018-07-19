Суд разрешил киевлянам не платить Нафтогазу долги компании Ахметова

У Киевэнерго не вышло переложить на город свою задолженность за поставки газа

Хозяйственный суд Киева не удовлетворил заявление Киевэнерго о замене должника на КП "Киевтеплоэнерго" в деле о задолженности за газ перед Нафтогазом. Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующее решение суд принял 19 июля. "Ни Киевтеплоэнерго, ни территориальная община Киева не должны отвечать за долги Киевэнерго перед Нафтогазом", - цитирует издание слова судьи Романа Бойко.

По словам юриста Киевтеплоэнерго Нины Саломенко, данное решение суда касается исполнительного производства о части задолженности Киевэнерго перед Нафтогазом, в котором Киевэнерго хотело заменить должника в Киевтеплоэнерго.

В то же время данное решение является важным для текущих судебных разбирательств между городом и Нафтогазом: город требует признать подписанными договоры на поставку газа между Нафтогазом и Киевтеплоэнерго, а Нафтогаз требует признать Киевтеплоэнерго преемником долгов Киевэнерго. По словам народного депутата Дмитрия Белоцерковца, эта сумма составляет около 5 млрд грн.

Как сообщалось ранее, у Киевводоканала хлора для обеззараживания питьевой воды для горожан осталось на месяц.