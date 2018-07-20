Украина закупила газа почти на миллиард долларов, - Госстат

За пять месяцев 2018 года Украина импортировала более 3 млрд кубометров газа. Такие цифры приводит в своих отчетах Госстат.

Так, в январе-мае 2018 года импортировала 3,27 млрд куб. м природного газа на общую сумму 906,7 млн долл.

Самый крупный поставщик – компании, зарегистрированные в Швейцарии. У них Украина купила 1,38 млрд кубометров газа стоимостью 380,2 млн долларов. Далее в порядке уменьшения поставок идут Германия (937 млн куб.м), Польша (285,7 млн куб.м), Великобритания (245,2 млн куб. м), Венгрия (121,6 млн куб.м), Словакия (89 млн куб.м), Люксембург (57,8 млн куб.м) и Австрия (21,3 млн куб.м).

Напомним, Украина отказалась от покупки газа у РФ в 2015 году. Сегодня, по информации Укртрансгаза, мы не импортируем газ из России 966 дней.

Как сообщалось ранее, в Украине подорожал импортный газ.