Группа заработала за год $54,4 млн из которых $52 млн ей принес Joshua Tree Tour

Опубликован список 50 самых высокооплачиваемых музыкантов мира.

В рейтинге 2018 года журнала Billboard первую строчку заняла группа U2, вторым стал кантри-исполнитель Гарт Брукс, на третьем месте оказалась Metallica.

U2 заработала за год $54,4 млн. $52 млн ей принес живой тур Joshua Tree Tour. Предлагаем вашему вниманию концерт, который прошел в рамках этого тура, в Дублине.

Доходы Гарта Брукса составили $52,2 млн. На концертах он заработал $46,7 млн. Metallica получила в 2018 году $43,2 млн. Доходы группы от живых выступлений составили $30,7 млн.

Доходы от концертов стали основными у большинства из 50 музыкантов, попавших в список Billboard. Помимо туров, музыканты заработали на продаже дисков, гонорарах и отчислениях стриминговых сервисов. Из музыкантов, вошедших в рейтинг, только Дрейк (37-е место) и Тейлор Свифт (48) не ездили в тур в 2017 году.

Напомним, November Rain Guns N' Roses стал самым популярным клипом на YouTube.