В Верховной Раде выплатили 16 миллионов отпускных, - СМИ

16, 3 миллиона гривен отпускных получили народные депутаты и сотрудники аппарата ВР в первой половине июля. Такая информация содержится на портале использования публичных средств, сообщает Радио Свобода.
"16,3 миллиона гривен отпускных выплатило управления делами Верховной Рады Украины народным депутатам и работникам аппарата в первой половине июля 2018 года", - говорится в сообщении.
При этом, по информации издания, из них 15 млн гривен выплатили наличными на руки.
В январе этого года народным депутатам на выполнение полномочий выплатили более 14 млн гривен, причем заседания депутаты проводили только с 16 по 19 января. Остальное время депутаты должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях.
Напомним, депутаты ушли на каникулы 13 июля, следующая сессия Верховной Рады откроется 4 сентября.
Как сообщал Фокус ранее, нардеп Андрей Журжий решил сложить депутатские полномочия.